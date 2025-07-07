В Германии усилились призывы запретить партию АдГ

В ФРГ набирают силу призывы к запрету партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая по итогам февральских выборов получила рекордные 20,8% голосов, став крупнейшей оппозиционной силой в бундестаге.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN.

"Суд может объявить партию неконституционной. Затем партия будет распущена, и ей будет запрещена любая политическая деятельность. Ей также будет запрещено создавать какие-либо замещающие организации", - говорится в публикации.

Как напомнил CNN, 1 июля Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию, единогласно проголосовала за начало процесса по запрету АдГ. Однако мнения разделились. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что скептически относится к запретам партий.

Уточняется, что правовая процедура запрета партии в Германии сложна и почти не имеет прецедентов. Для этого требуется обращение правительства, бундестага или бундесрата в Федеральный конституционный суд, который должен провести полноценное судебное разбирательство, изучить доказательства и заслушать свидетелей. Если партия будет признана неконституционной, она подлежит полному роспуску, ее политическая деятельность и создание заменяющих структур будут запрещены. При этом депутаты АдГ в бундестаге и Европарламенте автоматически лишатся мандатов.

Как сообщается в материале, в истории Германии Конституционный суд дважды принимал решения о запрете партий: в 1952 году - Социалистической рейхской партии, в 1956-м - Коммунистической партии Германии. Попытки запретить неонацистскую НДПГ в 2003, 2016 и 2021 годах не увенчались успехом.

По данным социологов, уровень поддержки АдГ после выборов еще вырос: в апреле Институт Forsa зафиксировал рекордные 26%, что опережало рейтинг правящей партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС). Сейчас, по тем же данным, партия находится на втором месте с 24%.

Газета Welt 29 июня сообщила о том, что после того, как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде поддержала подготовку заявки в суд для запрета правой партии "Альтернатива для Германии", партия "Зеленые" призвала к немедленным практическим мерам.