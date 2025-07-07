Трамп планирует ввести дополнительные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС
Президент США Дональд Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию он разместил 6 июля в Truth Social.
"В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет", - написал глава Белого дома.
В другой публикации он заявил, что американская администрация 7 июля начнет уведомлять другие государства о дальнейших условиях двусторонней торговли, ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары или заключении сделок.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году председателем БРИКС станет Индия, которая проведет следующий саммит лидеров.
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