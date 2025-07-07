Армянские "реваншисты" вопят в Европе: "ослепшей" и "оглохшей"

Автор: Акпер Гасанов

Отныне каждое воскресенье в 15:00 перед посольством Армении в Берлине будет проходить акция протеста. Удивленные происходящим и спешащие по своим делам немцы наверняка даже не поймут, что участники этих акций требуют освобождения каких-то армянских архиепископов Михаила и Баграта, а также российско-армянского олигарха Самвела Карапетяна и других персонажей, которых в РА открыто именуют политзаключенными.

Да, армянская оппозиция, пусть и состоящая из числа "реваншистов", громко кричит и про проблему политзаключенных и про "режим Пашиняна". Организатор данных акций - общественный деятель Аветис Садоян - в своём Facebook не стесняется выражений: "Тюрьмы предназначены для воров, бандитов и предателей, а не для епископов и армян из списка Forbes". Последняя фраза - напоминание про Самвела Карапетяна.

Примечательно, что первая акция прошла 29 июня - не в Ереване, а в Берлине. Следующая запланирована на 6 июля, затем - 13 июля, причём предусмотрено и участие в онлайн-формате. Почему протесты организуются в столицах Европы, а не в самой Армении? Ответ прост и одновременно тревожен: в самой Армении подобные акции попросту никому не интересны.

По данным армянских СМИ, организованный на средства российско-армянского миллиардерa Самвела Карапетяна и его команды, которая стремилась позиционировать в качестве альтернативы действующей власти, митинг в Ереване собрал всего около 7,5 тысяч человек. Причем, значительную часть протестующих составили сотрудники Электросети Армении, которая входит в бизнес-империю Карапетяна.

Привлекались также лица, ранее проживавшие на временно оккупированных территориях Азербайджана. И вот, с учетом всего этого, было собрано в Ереване столь ничтожное число людей, готовых поддерживать "реваншистов". Армянское общество подавлено, оппозиция разрознена, а пресловутые "свободные СМИ" давно заняты тем, чтобы не раздражать действующую власть.

И на этом фоне самое возмутительное - это тотальное молчание международных правозащитных организаций. Где осуждение от Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch? Где истерика от европейских депутатов, привыкших голословно и безапелляционно клеймить Азербайджан за мнимые нарушения прав человека? Почему все эти "независимые структуры" вдруг притихли, когда речь зашла о политических репрессиях в Армении?

Ответ лежит на поверхности: команда "ФАС" из Брюсселя и Парижа по отношению к Николу Пашиняну не поступала - и, скорее всего, не поступит. Пашинян, как бы не относились к нему в самой Армении, остаётся удобной фигурой для Запада: он прозападен, лоялен, а значит, может делать что угодно - в том числе закатывать в тюрьмы архиепископов и влиятельных бизнесменов.

Именно это - вопиющее молчание Запада - лучше всего демонстрирует живучесть двойных стандартов, с которыми Азербайджан сталкивается не первый год. И это же молчание является лучшими доказательством правильности курса Баку - игнорировать голословную критику и строить отношения с теми, кто уважает суверенитет и не навязывает чужие "ценности".

Как ни крути, но в последние месяцы ситуация с внутренними репрессиями в Армении значительно ухудшилась. Оппозиционеры, пусть даже "реваншисты", арестовываются по надуманным обвинениям, иерархи Армянской апостольской церкви подвергаются публичной травле. Однако никакой резолюции Европарламента, ни одного громкого заявления со стороны правозащитников - тишина.

А ведь речь идёт не о маргинальных фигурах. Архиепископ Баграт был одним из главных церковных голосов в стране. Самвел Карапетян - не только миллиардер, но и влиятельный общественный деятель. Их аресты вызвали растущую обеспокоенность среди армянской диаспоры, которая и стала инициатором берлинских акций. Но западные покровители нынешней армянской власти "глухи" ко всему происходящему.

В итоге можно констатировать, что берлинские протесты - симптом болезни, имя которой - двойные стандарты. Армяне, потерявшие голос в Ереване, ищут его в Европе. Но там, где политический цинизм и геополитические интересы доминируют над принципами, правды не найти. А Азербайджан делает единственно верное: прекратил принимать всерьёз мнение тех, кто называет себя "хранителями демократии", но на деле обслуживает интересы своих сателлитов.