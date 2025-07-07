https://news.day.az/world/1766096.html Трамп и Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели "хороший обмен мнениями" в воскресенье. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Комиссии. Представитель Еврокомиссии заявил в понедельник, что целью ЕС по-прежнему является достижение торгового соглашения с Вашингтоном до 9 июля.
Трамп и Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели "хороший обмен мнениями" в воскресенье.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.
Представитель Еврокомиссии заявил в понедельник, что целью ЕС по-прежнему является достижение торгового соглашения с Вашингтоном до 9 июля.
"Мы хотим достичь соглашения с США. Мы хотим избежать тарифов. Мы стремимся к взаимовыгодным результатам, а не к проигрышным для обеих сторон", - сказал представитель журналистам во время ежедневного брифинга для прессы.
Напомним, что с 1 августа США введут дополнительные тарифы в торговле с рядом стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре