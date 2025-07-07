Трамп и Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели "хороший обмен мнениями" в воскресенье.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.

Представитель Еврокомиссии заявил в понедельник, что целью ЕС по-прежнему является достижение торгового соглашения с Вашингтоном до 9 июля.

"Мы хотим достичь соглашения с США. Мы хотим избежать тарифов. Мы стремимся к взаимовыгодным результатам, а не к проигрышным для обеих сторон", - сказал представитель журналистам во время ежедневного брифинга для прессы.

Напомним, что с 1 августа США введут дополнительные тарифы в торговле с рядом стран.