Перепалка в парламенте Армении

В парламенте Армении произошла перепалка между вице-спикером Рубеном Рубиняном и депутатом оппозиционной фракции "Армения" Артуром Саркисяном в ходе обсуждения ходатайства Генпрокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Саркисяна обвиняют по делу о "подготовке к терроризму и узурпации власти", по которому проходят архиепископ Баграт Галстанян и еще 15 человек.

Все началось с выступления депутата "Гражданского договора" Ваагна Алексаняна, который продолжил рассуждать о попытке терактов и захвата власти в Армении. Саркисян попытался с места задать ему вопрос.

Рубинян призвал представителя оппозиции замолчать, указав, что "вопросы здесь задают они".

"К тебе обращаюсь - замолчи. Ему (Алексаняну) дано слово, и он выступает. А ты сядь на место и успокойся!", - обратился Рубинян к Саркисяну.

После чего вице-спикер НС объявил предупреждение Саркисяну.