Делегация Национальной ассамблеи Пакистана почтила память великого лидера Гейдара Алиева

Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком 7 июля почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены делегации отдали дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.