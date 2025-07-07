https://news.day.az/politics/1766038.html Делегация Национальной ассамблеи Пакистана почтила память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком 7 июля почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Делегация Национальной ассамблеи Пакистана почтила память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком 7 июля почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены делегации отдали дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.
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