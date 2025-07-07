Транспортные проекты в рамках ОЭС – еще одна альтернатива для Азербайджана

Страны-члены Организации экономического сотрудничества расположены на одном географическом пространстве, что придает актуальности транспортно-логистическим проектам. Есть некоторые проекты, которые интересны и Азербайджану.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт в сфере транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Один из них, отметил он, это Трансафганская железная дорога, которая даст возможность Азербайджану через Туркменистан, Узбекистан и Афганистан получить выход в Пакистан, к портам Карачи и Гвадар. Этот проект позволит и другим странам ОЭС получить выход в этом направлении, а также осуществлять перевозки с этого направления в сторону нашей страны.

"Есть определенные перспективы, связанные с проектами на территории Ирана. В иранских СМИ периодически проходит информация о желании Ирана соединить Ардебильскую железную дорогу с железнодорожной сетью Азербайджана и построить железнодорожный терминал. Об этом недавно говорил посол Ирана в нашей стране.

В 2007 году началась реализация проекта железной дороги Тебриз-Тегеран. За 12 лет через Бостанабад был построен короткий путь и железнодорожная ветка в сторону Ардебиля. Тем самым Ардебиль получил выход на железнодорожную сесть страны. В 2019 году было объявлено, что Иран ищет инвестора для строительства дороги от Ардебиля до границы с Азербайджаном. Временами иранские политики говорят о проекте, но реальных работ пока нет", - сказал эксперт.

По его словам, есть и турецкий проект - Дорога развития. Это дорога для выхода на Персидский залив через Ирак. Хотя Ирак и не входит в ОЭС, то, что Дорога развития является турецким проектом, делает его актуальным для Организации экономического сотрудничества. Азербайджан в результате его реализации получает возможность выхода через Турцию на различные моря и порты, что способствует росту транзитного потенциала и позволяет в будущем создавать добавленную стоимость. То есть не только зависеть от транзита, но и развивать основные внутренние перевозки, создавать логистические центры и возможности для формирования грузов на территории Азербайджана, подчеркнул наш собеседник.

"А есть еще Срединный коридор и новая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Выход на порт Туркменбаши дает возможность при существующих маршрутах добавить в нашу сторону еще один маршрут. Этот маршрут является одним из наиболее коротких, соединяющих Восток с Западом.

Морские перевозки длительны по времени, но позволяют перевозить большие объемы грузов. Сухопутные перевозки менее масштабны, и их козырем является транзитное время. Транзитное время, в свою очередь зависит от расстояния и от цифровизации.

Дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан-выходит на Туркменбаши, а расстояние между этим туркменским портом и Баку - 300 километров. Это самое короткое расстояние на Каспии. Существующие уже маршруты, а также перспективный Зангезурский маршрут придают преимущества этому коридору и открывают дорогу на средиземноморские и черноморские порты Турции и Грузии. Эти системы взаимосвязаны, и в будущем, думаю, можно будет выходить и на сирийские порты.

Для Азербайджана любой транспортный проект важен. Иметь альтернативные выходы - это требование времени. Каждая альтернатива, позволяющая не зависеть только от одного направления, важна для Азербайджана", - сказал Рауф Агамирзаев

Лейла Таривердиева