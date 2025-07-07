Столкновения с полицией в Сербии

В городе Ужице в Сербии произошли столкновения с полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на сербские СМИ, участники антиправительственной акции прорвали полицейское оцепление после многочасовых стычек.

Полиция применила дубинки. Есть раненые.