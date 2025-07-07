https://news.day.az/world/1766092.html Столкновения с полицией в Сербии - ВИДЕО В городе Ужице в Сербии произошли столкновения с полицией. Как передает Day.Az со ссылкой на сербские СМИ, участники антиправительственной акции прорвали полицейское оцепление после многочасовых стычек. Полиция применила дубинки. Есть раненые.
Столкновения с полицией в Сербии - ВИДЕО
В городе Ужице в Сербии произошли столкновения с полицией.
Как передает Day.Az со ссылкой на сербские СМИ, участники антиправительственной акции прорвали полицейское оцепление после многочасовых стычек.
Полиция применила дубинки. Есть раненые.
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