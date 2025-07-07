https://news.day.az/world/1766198.html Великобритания ввела новые санкции против РФ Великобритания в связи с конфликтом в Украине ввела санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные обновленного черного списка на сайте британского правительства.
Великобритания ввела новые санкции против РФ
Великобритания в связи с конфликтом в Украине ввела санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные обновленного черного списка на сайте британского правительства.
Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.
Кроме того, из-за украинского конфликта в санкционный список был добавлен Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенный в Сергиевом Посаде.
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