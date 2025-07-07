Азербайджан и Китай обсудили расширение железно-дорожного сотрудничества

Делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) находится с рабочим визитом в Китае.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, 7 июля в рамках визита представители АЖД провели встречи с китайскими транспортно-логистическими компаниями.

На встречах с вице-президентом китайской корпорации CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) Фаном Фэном и председателем Чжучжоуского завода по производству локомотивов Ван Цяолинем председатель АЖД Ровшан Рустамов отметил особую важность обновления и расширения парка локомотивов для обеспечения надёжных и безопасных грузоперевозок на фоне растущей роли Азербайджана в международной транспортно-логистической цепочке, а также подчеркнул необходимость углубления сотрудничества с CRRC в этом направлении.

В ходе встреч были обсуждены детали соглашения, подписанного в апреле текущего года, о приобретении семи новых локомотивов из Китая, организация учебных курсов и технических тренингов для специалистов АЖД, технические решения, производственные возможности и обмен опытом.

Также состоялась встреча с руководителем порта Ляньюньган Ван Гой Чжао, на которой было подчеркнуто, что сотрудничество АЖД с этим портом имеет важное значение для развития транспортной связи между Востоком и Западом, особенно в рамках Среднего коридора.

Было отмечено, что наблюдается рост объемов грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном. В 2024 году из Китая было принято 287 блок-поездов, а за первые 6 месяцев текущего года этот показатель уже составил 199 поездов Ожидается, что к концу года этот показатель превысит 400 блок- поездов. В связи с этим организация регулярного железнодорожного сообщения по маршруту Ляньюньган-Баку рассматривается как один из приоритетных направлений.

Было также отмечено, что Бакинский международный морской порт официально интегрирован в структуру АЖД. Этот шаг позволит более эффективно координировать портово-железнодорожные операции и предоставлять международным партнерам комплексные и оптимизированные логистические услуги. Порт играет ключевую роль в обеспечении грузопотока между Азией и Европой. В настоящее время его грузоперевалочная мощность составляет 15 миллионов тонн в год, включая 150 тысяч контейнеров TEU. В будущем планируется увеличить эти показатели до 25 миллионов тонн и 500 тысяч TEU.

Ван Гой Чжао отметил, что порт Ляньюньган осуществляет экспорт не только китайской, но и японской и корейской продукции, что увеличивает значение маршрута и расширяет географию перевозок. Он выразил уверенность, что взаимное сотрудничество укрепит транспортные связи и сделает маршрут Ляньюньган-Баку более конкурентоспособным на евразийском пространстве.

На встрече с президентом компании "China Railway Container Transport Corp. Ltd." (CRCT) Яном Бином председатель АЖД Ровшан Рустамов отметил важность присоединения CRCT к совместному предприятию "Middle Corridor Multimodal Ltd.", созданному между железнодорожными администрациями Азербайджана, Казахстана и Грузии для развития Среднего коридора.

Участие CRCT в деятельности совместного предприятия усилит логистическую связность региона, укрепит позиции компаний вдоль Среднего коридора и повысит эффективность маршрута.

На встрече также обсуждались перспективы увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору, расширение контейнерных перевозок по направлению Китай-Азербайджан-Китай, внедрение цифровых решений для оптимизации логистики, согласование плана действий по наращиванию транспортировки во второй половине 2025 года, а также интеграция портово-железнодорожной инфраструктуры.

Отмечается, что визит делегации АЖД в Китай продлится до 11 июля.