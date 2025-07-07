Симоньян и ее «И?» - как «лучший» медиа-менеджер разваливает российскую пропаганду

Автор: Лейла Таривердиева

В феврале этого года в Азербайджане объявили о закрытии местных отделений ряда зарубежных СМИ. В том числе азербайджанского филиала "Россия сегодня" - "Спутник-Азербайджан". Решение правительства было окончательным и бесповоротным - закрыть филиал и оставить корреспондентский пункт с одним журналистом. Сотрудники ресурса уже начали получать предложения о работе, когда из Москвы пришел приказ оставаться на своих местах. Мол, "Спутник Азербайджан" продолжает работать, а решение Баку это лишь.. решение Баку. Так объясняют причину того, что издание продолжило выходить, знающие люди. Филиал "Россия сегодня", главредом которого является не кто-нибудь, а Маргарита Симоньян, просуществовал еще полгода, и на этот раз добиваться выполнения требований принимающей стороны пришлось уже при участии полиции.

Самое время Маргарите Симоньян произнести свое знаменитое "И?" Это "И?" она произносит всякий раз, когда ей нечего возразить собеседнику или же требуется время для поиска ответа. Помните, как в старом анекдоте? Собрался еврейский конгресс с повесткой дня "Почему евреи отвечают вопросом на вопрос?" Конгресс вынес резолюцию: "Ну и что?".

Главред RT, наверное, считает, что такой реакцией она обезоруживает оппонента, ставит его в тупик. "И?" Маргариты Симоньян настолько привлекло всеобщее внимание, что даже попало в Гугл. Искусственный интеллект отвечает на запрос так: "Да, любимая фраза Маргариты Симоньян - это "И?". Она часто использует ее, чтобы подчеркнуть, что собеседник не ответил на ее вопрос или не предоставил достаточного объяснения. Фраза "И?" может быть воспринята как требование продолжения мысли, уточнения или даже как вызов".

Думается, натуральный интеллект все же лучше понимает реалии, чем искусственный, поэтому не будем относить эту фразу к проявлениям профессионализма госпожи Симоньян. Наверняка в связи с происходящим в последнее время между Азербайджаном и Россией она вспомнила, что в русском алфавите существует не только буква "и". Но это знание алфавита уже не поможет изменить ситуацию.

Имя Маргариты Симоньян часто появляется в азербайджанских СМИ. Некогда она была военным журналистом и мелькала в репортажах из горячих точек - в Чечне, Крыму, Абхазии. Тогда ее личность азербайджанские медиа не интересовала. Вопреки мнению, навязываемому армянской пропагандой, в Азербайджане не цепляются ко всем, у кого фамилия оканчивается на "ян". Симоньян попала в поле зрения, когда возглавила МИА "Россия сегодня" и телеканал RT в качестве главного редактора и вплотную занялась пропагандой. Она также является членом совета директоров Первого канала (что многое объясняет) и была не раз удостоена Гран-при национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России". Симоньян считается крутым медиа-менеджером. Но это на взгляд сторонних наблюдателей и группы поддержки. А те, кто находится, что называется, в теме, высказываются о ней совсем по-другому. Об этом мы поговорим чуть позже.

А пока напомним, что предшественником "Россия сегодня" было РИА новости. Это информационное агентство имело 80 заграничных бюро и корреспондентских пунктов, более 1500 подписчиков в странах СНГ и около 100 за рубежом. В том числе бюро РИА существовало в нашей стране. "Новости-Азербайджан" исправно выполняло свою функцию в качестве информагентства, старалось придерживаться объективности, тогдашнее руководство не было замечено в антиазербайджанской деятельности и скандалах. Все изменилось после того, как РИА Новости было преобразовано в МИА "Россия сегодня". Тем на ликвидацию РИА Новости, домен с таким именем и сам бренд продолжает использоваться конторой Симоньян.

Трансформированный ресурс был назначен главным пропагандистским оружием России против Запада. Это не наши слова. Это слова бывшего главреда РИА Светланы Миронюк, высказанные в 2015 году в интервью Forbes. В своей отставке в конце 2013 года Миронюк обвинила экс-главу холдинга "Газпром Медиа" и экс-министра печати Михаила Лесина и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова. Лесин уже ушел с политической арены, а Громов до сих пор продолжает определять основы пропаганды в северной державе.

Указ о ликвидации информагентства РИА Новости был подписан в декабре 2013 года, а МИА "Россия сегодня" получило новых руководителей. Гендиректором был назначен телеведущий Дмитрий Киселев, а главным редактором - Маргарита Симоньян.

С этого момента главное информагенство России трансформировалось из новостного ресурса в инструмент пропаганды. И в Азербайджане, как стране, в значительно степени пострадавшей от высоко оцениваемых в Кремле пропагандистских талантов Маргариты Симоньян, имеют моральное право говорить об этом в негативном ключе. Каждая страна имеет право на пропаганду в своих национальных интересах, но и у пропаганды должны быть реальные основы. А, как свидетельствуют российские источники, Симоньян получила свои многочисленные государственные награды не за умение точно бить в цель, а за креативный подход к реалиям.

Давайте послушаем, что говорит бывший завотделом РИА-Новости Алексей Ковалев. В в своем блоге "Лапшеснималочная" в Medium он написал: "А вот за что я Маргариту Симоньян действительно не люблю и презираю - так это за двуличность, лицемерие и постоянную ложь. Маргарита - человек чрезвычайно умный и с хорошо настроенным моральным компасом. Жаль только, он показывает совсем не в ту сторону. Маргарита в каждом интервью очень любит читать лекции о журналистской этике - и в адрес российских коллег, и западных. Проблема в том, что все ее нравоучения относятся в первую очередь к ней самой. А врет она непрерывно. Я про это уже столько всего написал - а она все продолжает, это прямо мания какая-то... Я знаю, что она врет, она знает, что я знаю, и так далее. И продолжает как ни в чем ни бывало. Возьмите любое ее интервью, телеэфир, комментарий - там обязательно будет тонна вранья, причем, самого примитивного, которое опровергается элементарным поиском в Гугле".

Ну как с этим мнением поспоришь? Сама Симоньян наверняка отпарировала бы своим коронным "И?", но это вряд ли помогло бы сгладить послевкусия мнения, высказанного российским коллегой.

Например, в 2014 году был такой случай. В передаче Truthseeker ("Искатель правды") на телеканале RT Europe был показан сюжет о том, как руководство Украины относится к жителям востока страны. После этой передачи ряд зрителей обратился в британскую организацию Ofcom с жалобой на то, что в эфире не было даже попыток сохранять объективность и звучали чудовищные и дикие заявления. О чем речь. Дело в том, что в титрах на симоньяновском ресурсе прошло следующее: "очевидцы: киевская армия буквально распинает младенцев в захваченных городах и заставляет их матерей смотреть". При этом не было продемонстрировано никаких доказательств. Такая откровенная ложь вызвала возмущение европейской аудитории. И это только один из множества фактов.

Надо сказать, что у мыслящей части российской аудитории Маргарита Симоньян тоже никогда не ассоциировалась с присвоенным ей статусом гения медиа-менеджмента. Ее имя ассоциировалось со скандалами, в которых эта самоуверенная мадам оказывалась не раз. Причем, Симоньян пользуется настолько негативной популярностью, что ни один ее выкрутас не остается без внимания публики. Так, с 2013 года за ней закрепилась кличка "боброедки". Она в соцсетях поведала, что собирается варить голову бобра с "морковкой и лаврушкой". Соцсети есть соцсети - мало ли кто какую глупость напишет. Но Симоньян это не "мало ли кто", а ведущий пропагандист огромной державы, лицо, приближенное к первому лицу страны, и ей следовало бы выбирать слова. Столь прозорливая дама, "предсказавшая" победу России над Украиной за два дня, должна была предвидеть последствия своих кулинарных подвигов. Которые, скорее всего, тоже были ложью и банальным пиар-приемом. Вари бобра кто-то другой, никто бы не заметил, но Симоньян после этого поста в соцсети "Х" стала называться не иначе как 2боброедка". А комментарии под постом это просто жесть. Обобщая, отметим, что ей посоветовали "съесть свою собственную голову, набитую мусором".

Или же вспомним, как в марте 2023 года главред RT Маргарита Симоньян предложила произвести ядерный взрыв в атмосфере на высоте 100 км над Сибирью в качестве испытания оружия. По информации Газета.RU, безумная идея была представлена ею лично в ее программе "ЧТД". У любого нормального человека сразу возникает вопрос: "что за бред?" Ничего то нормальные люди не понимают. Эта идея Симоньян была направлена на устранение преимуществ запада в свете войны в Украине.

"Если произвести взрыв в сотнях километрах", ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники", - заявила главный редактор, считающая, что "ядерный ультиматум" станет ключом к решению военного конфликта на Украине.

Опять же, скажи об этом какой-нибудь рядовой пропагандист, посмеялись бы - и только. Но всем известно, каков статус Симоньян и в какие круги она имеет беспрепятственный доступ. Поэтому у журналистов возникли сомнения, и властям пришлось отвечать на соответствующие вопросы. В Кремле, как пишет Газета.RU, идею ядерного испытания над Сибирью отвергли. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные дискуссии невозможны. Как подчеркнул Песков, Россия не выходила из соглашения по отказу от ядерных испытаний. Кроме того, он призвал не забывать, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Москвы.

Если обратить внимание, тут очень много общего с традиционной армянской пропагандой. Бездоказательные инсинуации, откровенно фейковые конструкции и бурная фантазия, рассчитанная на эмоции аудитории.

Как известно, ресурсы Симоньян выдворены из большинства западных стран за деятельность, далекую от новостной. В прошлом году США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян дополнительные меры. Новые ограничительные меры затронули также дочерние компании медиагруппы (в числе которых РИА "Новости", RT, Ruptly и Sputnik), главного редактора RT и ряд других топ-менеджеров Russia Today. Санкции против Симоньян были введены за "вмешательство в выборы-2024 и распространение дезинформации". Ранее Маргарита Симоньян уже попадала лишь под санкции Евросоюза, Великобритании и других западных стран.

Симоньян этим очень гордится. Она считает себя главным специалистом по антизападной пропаганде, но проводит эту "ответственную" работу, как всегда, непрофессионально и неэффективно. Эффектом такой пропаганды является оглупление масс и разрушение отношений России с другими странами.

Российский журналист, политолог, публицист украинского происхождения. Александр Роджерс написал после одного из вывертов Симоньян, высказавшейся о планах США в отношении Украины так: "не знаю, зачем, но знаю, что зря".

"Этой фразой я могу прокомментировать само назначение Симоньян на должность главреда RT", - написал в "ЖЖ" (live Journal) Роджерс.

"Кто ее туда назначил? Зачем? Почему? И совершенно точно, что зря. Она же дура! Абсолютно профнепригодная! Ты кто такая, чтобы это оценивать? Ты пресс-служба президента? Ты представитель МИД? Кто ты, что твое особо ценное мнение должен озвучивать крупнейший государственный медиахолдинг Империи? И это подается как отдельная "новость" целым РИА "Новости". То есть мало было Рите развалить RT, так она теперь "Россия Сегодня" целиком решила угробить...

Журналистика ФАКТА, а не эмоции. А... Рита на все реагирует эмоциями. Помните ее знаменитое "И?" (всегда вспоминать ей это буду!) Так вот, рупор государственной пропаганды должен ОТВЕЧАТЬ на такие вопросы, а не задавать их...

Кто вообще смотрит RT? Я таких не знаю. Кто-нибудь может назвать три их самых рейтинговых программы? Кроме какой-то там "бубубу" я вообще ничего вспомнить не могу... Где их методы проникновения в западное информпространство? Где результаты их деятельности? Так напомните мне, зачем нам Маргарита Симоньян? "Не знаю, зачем, но знаю, что зря"", - написал в "ЖЖ" российский журналист.

Пожалуй, на этом можно завершить портрет "динозавра" российского медиа-менеджмента Маргариты Сипмоньян Потому что нам все равно не удастся описать ее "достоинства" лучше ее российских коллег.