Маргарита Симоньян раскрыла свою стоимость

Маргарита Симоньян раскрыла свой самый грязный секрет.

Как передает Day.Az, в своем Телеграм-канале армянская пропагандистка призналась в том, что она платит за любовь и обожание".

"Как сказал мне один покойный главред, с которым я, как мне казалось, вроде даже почти приятельствовала, а он вдруг начал в своем СМИ поливать помоями меня и мою семью: 'Че те, жалко, что ли? Триста в месяц - и все тя будут любить", - написала Симоньян.

Видимо, Симоньян завязала с попытками поддерживать свою репутацию в силу того, что сама прекрасна знает о реальном отношении к ее медийной персоне, да и как к личности в целом. Поэтому призналась, что отстегивает эти самые условные "триста в месяц".

Однако, армянская пропагандистка не раскрыла конкретный объем средств, который тратит на эти нужды.