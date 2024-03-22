Автор: Байрам Эльшадов

The Independent приводит отчет Госдепартамента, в котором говорится, что Маргарита Симоньян "выдает ложь за правду с улыбкой". Что самое интересное - Симоньян даже не стала опровергать и подтвердила это. Фактически Маргарита Симоньян призналась, что лжет и зрителям с телеэкрана, и читателям ее пропагандистских изданий.

Симоньян сделала пропаганду не только своей профессией, но и смыслом жизни. Она явно показывает, что гордится тем фактом, что ее имя ассоциируется с популяризацией сомнительных и опасных идей.

В своем Телеграм-канале она процитировала вышеупомянутый отрывок из отчета Госдепа и добавила, что также умеет варить борщ. Нельзя сказать, что это нас удивило, так как нам давно известно, что из себя представляет Симоньян как с профессиональной стороны, так и с личной.

Возможно, именно поэтому она стала обладателем весьма уникального достижения, ведь она единственный человек, которого одинаково ненавидят во всех постсоветских странах. Ее поведение - попытка монетизации этих чувств широкой общественности и повышение личного рейтинга, который ей весьма необходим, ведь дела у Марго идут хуже некуда уже давно. Ведь давно известно, что различные телепроекты этой "медийной личности" и ее муженька юмориста-аналитика Кеосаяна еле набирают даже тысячу просмотров, что демонстирует масштаб востребованности их трудов среди масс.

Вот и идет наша героиня на различные ухищрения для того, чтобы поддержать себя в тренде. То предложит взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, то откровенно плюнет в лицо армянам. Как правило, все это делается для создания определенного фона вокруг ее персоны и стягивания внимания на себя. Затем она пользуется вниманием к ней для продвижения нужных и выгодных ей нарративов.

Тоже самое и сейчас. Призналась, что является пропагандисткой, будто мы не знали. Так что, ждите в ближайшем будущем какую-нибудь еще глупость от Маргоши Симоньян.