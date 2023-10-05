Опять меняет российскую повестку на армянскую

Автор: Байрам Эльшадов

Отчаянная армянская пропагандистка Маргарита Симоньян выдала очередной перл. Да такой, что ни у одного здравомыслящего человека не возникло бы такой мысли. В своем выступлении в одной из аналитичских передач Маргарита Симоньян предложила взорвать термоядерную бомбу над территорий Сибири. Возможно, это была самая глупая мысль, которая когда-либо появлялась в ее голове. Предложить взорвать термоядерный заряд над территорией страны, в которой живешь - это верх идиотизма. Невозможно представить, чтобы представитель какой-либо другой страны, будь это США, Германия, или Зимбабве предложил взорвать над своей территорией оружие настолько разрушительной мощи.

И как оправдала Симоньян свое глупое заявление? По ее весьма извращенному мыслительному процессу, это позволит напугать врагов и вернуться "в 1993, когда не было смартфонов и люди пользовались проводными телефонами". Уровень идиотизма даже нечем комментировать.

Ну, и конечно же, в России не оценили весьма нестандартный посыл армянской пропагандистки и помощник депутата Мосгорсуда написал на нее заявление. Что сделала дешевый пропагандист? Правильно, накатала встречную "заяву", попутно показав отсутствие воспитания и какого-либо морального стержня, оскорбив человека, на которого написала заявление.

Но зачем ей нужно было делать столько глупых заявлений? И для чего Марго продолжила этот цирк после окончания передачи? Преследовалась очень глубокая цель.

Вот на что надеялась глупышка Маргоша - оттянуть на себя внимание российской общественности своими глупыми, нелогичными и вызывающими ажиотаж заявлениями. И когда пропагандистка Симоньян становится главной темой обсуждения в России, она пользуется повышенным вниманием для того, чтобы протолкнуть проармянские нарративы для формирования общественного мнения в Россиии. Таким образом она выполняет две цели: во-первых, корыстные мотивы, которые позволяют ей ловить "хайп" и оставаться главным провокатором. Внимание приводит к рейтингу, а рейтинг к деньгам. Тут все просто.

Вторая цель - помощь Армении. Симоньян всегда пользовалась всеми доступными ей инструментами для того, чтобы продвинуть нарративы, распространяемые прочими армянскими пропагандистами. В конечном счете - Симоньян является армянкой и несмотря на ее попытки скрыть это, всем известна истина.

В ближайшее время Симоньян вновь начнет выдавать проармянские комментарии, так как вся "операция" проводится именно с такой целью.