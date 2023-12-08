"Наполовину беременная" Маргарита Симоньян плюет в лицо армянам

Автор: Байрам Эльшадов

Маргарита Симоньян - армянская пропагандистка, абсолютнейшая бездарность и идиотка в одном флаконе, порадовала своей очередной статьей, полной взаимоисключающих идей. Собственно говоря, мы называем это статьей только из-за ее объема, а не из-за информативной ценности сего труда.

Начнем с того, что в самом начале своей работы Симоньян рассуждает о том, что у человека есть только одна родина, и у пропагандистки она была с момента появления на свет в краснодарском роддоме. И продолжает она свои рассуждения тем, что в ближайшие лет 15 совсем не собирается возвращаться в Армению. И все бы было понятно, если бы она потом не стала рассуждать о том, что она является "настоящей" армянкой, а Пашинян так, какой-то "бородатый журналюга, который хуже табуретки".

И вот какую версию она предложила, чтобы объяснить свою ненависть к "предателю Пашиняну". Оказалось, что во время их первой встречи ей не понравился тон Пашиняна, который позволил себе учить Маргошу быть армянкой. И потом бескультурщина, которой является Симоньян, перешла к прямым оскорблениям Пашиняна, назвав его предателем и обвинив в том, что он неуважает "жертв геноцида" армян и в том, что он сдал Карабах. Только вот эмоциональная базарная баба Симоньян не подумала о двух вещах. Во-первых, о том, что Карабах не был сдан, а был освобожден Азербайджаном. Тут есть большая разница, которую может не уловить маленький мозг Маргошки. А второе - то, что таким образом она плюёт в лицо армянским солдатам, которые воевали и потеряли жизнь. На лицо весьма вольное отношение к морали, а ведь Симоньян повторяет ненавистное ей поведение Пашиняна. И при всем этом она хочет доказать свое моральное превосходство над Пашиняном.

Очень любопытно как будет воспринята в Армении "работа" пропагандистки. Ведь противоречия на лицо. Маргоша учит армян быть армянами, критикуя их выбор. А сама она такого отношения к себе не приемлет. Но одно точно. Маргарита Симоньян первая армянка, которая за "тысячелетнюю историю армянского народа" удостоилась сомнительной чести быть ненавистной персоной в Азербайджане, России и в Армении.

Но вот последний момент, который кажется очень интересным. Симоньян резюмирует свой труд словами "у предателей не бывает родины", адресуя эти слова премьеру Пашиняну. Учитывая то, что в самом начале она открыто заявила, что не является армянкой, и не считает Армению своей родиной, то напрашивается логичный вопрос. А будут ли тебя, Маргоша, считать предательницей в Армении? Ведь открытым текстом заявляешь, что ты не армянка, плюешь на солдат твоей не родины, а потом еще и наезжаешь на армян за их выбор. Весьма вероятно, что и в Армении не хотят видеть тебя. И больше чем в следующие 15 лет.