Симоньян, Кеосаян и Габрелянов присвоили более 780 млн. рублей из госбюджета России

Паразиты государственного бюджета России Маргарита Симоньян и ее муженек-сожитель Тигран Кеосаян попались на очередной крупной финансовой махинации и афере.

В 2020 году команда Алексея Навального разоблачила мошеннические схемы армянской парочки, в результате которой Марго с Кеосаяном смогли присвоить около 720 миллионов рублей. Вся система присваивания была построена вокруг бездарной передачи "Международная пилорама", ведущим которой является Кеосаян. Вместе с женой за каждый эфир он получает 4 млн. рублей. Это деньги от госкомпаний, парочка паразитировала на них и продавала одну программу дважды, зарабатывая на рекламе.

После того, как наглый распил госбюджета получил общественную огласку, паразитам пришлось отказаться от этой кормушки, но через какое--то время, они присосались к новой - к мэрии Москвы, сообщается в новом, опубликованном репортаже.

Как и тогда, все вновь выстроено вокруг передач, но теперь Кеосаян ведет "РНК Free", плюс со своей новой авторской передачей к нему присоединилась и Симоньян. В своих эфирах, она сидит дома и размышляет на всякие темы. Между тем Кеосаян критикует во всю Запад, их ценности. Потом, внезапно, монологи прерываются роликами и репортажами из всяких московских школ, институтов, дворов, спортзалов, училищ, галерей и прочих общественных мест.

Тоже самое наблюдается в документальном сериале, снятом Кеосаяном. Называется, кстати "Снято", там более 60 серий. Посвящен он тому, как Тигран снимал свой фильм кадр за кадром. В промежутках также вставляется "реклама" скверов, парков, библиотек, ярмарок и всего прочего. Никто это, конечно же, не смотрит.

Как стало известно, парочка обманывает московскую мерию, говоря о мега-пиаре и рекламе, получая за это огромные гонорары, но по факту, передачи не набирают и 1000 просмотров. То есть деньги уходят на ветер, а точнее в карман двух армянских паразитов.

Подконтрольные им компании высасывают из московской мерии огромные средства. Одна из таких компаний, студия "Лев", получила 185 млн. рублей и выплатила 61 из них Тиграну Кеосаяну в качестве оплаты за услуги ведущего и сценариста. Но это еще не все - Давиду, брату Тиграна, досталось 56,6 млн. рублей.

Другая компания получила 104 млн. рублей. Деньги распили между собой Тигран (41 млн.), Давид (28,9 млн.) и сестра Маргариты Симоньян - Алиса (26,8 млн.).

Помимо всего этого, 150 млн. рублей получила 26-летняя дочь Кеосаяна, Александра, которая является режиссером и композитором, но заплатили ей за "информационную кампанию в интернете".

В общем на новой схеме армянская семейка присвоила боле 440 млн. рублей бюджетных денег, из которых 365 они просто вывели на личные счета.

Но Симоньян и Кеосаян не единственные представители армянства, которые распиливают госбюджет России, вредя благоустройству Москвы. Есть также Арам Габрелянов и его структуры - сайты LIFE, Super, телеграм-канал Mash.

Итого армяне-паразиты съели более 780 млн. рублей, рассказывается в репортаже.