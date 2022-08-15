Вот на что Симоньян и Кеосаян тратят деньги российских налогоплательщиков

Один из главных паразитов российского медиапространства, шут и альфонс Тигран Кеосаян, за спиной которого куча скандалов и бесполезных выходок, недавно засветился своим очередным неподобающим поведением. Оказалось, что Кеосаян злоупотребляет алкоголем и "подрабатывает" в одном из сочинских кафе.

Кадрами поделилась его женушка, главный редактор Russia Today, провокаторша Маргарита Симоньян. На опубликованном видео показано, как Кеосаян пошатывается, затрудняется открыть глаза и при этом в пьяном угаре пытается петь у бара.

Вообще, о чем может распевать Кеосаян? Учитывая постоянные утверждения этой адской парочки, наверное, "о патриотизме", "любви к России", "родине". А вот и нет. Как не удивительно, пел Тигран классические американские хиты. Да, песни той самой Америки, которую он так яро ненавидит во время своих эфиров и обвиняет во всех смертных грехах.

Видимо пытался угодить Маргоше, которая на публике, также как и он, негативно отзывается о США, но при этом имеет там дом, родственников и какой-то бизнес. Хотелось романтики, а получилось как всегда.

Сегодня Маргарита Симоньян и ее бездарный муж Тигран Кеосаян превратились в один из самых больших раздражителей для россиян. В обществе растет возмущение засильем этих армянских авантюристов во главе российской медиаимперии, подрывающей имидж российских СМИ и российского государства за деньги российских налогоплательщиков.

Напомним, что в марте 2020 было опубликовано расследование о том, как Симоньян и Кеосаян пилят бюджет и обкрадывают налогоплательщиков России на фантастические суммы. За три года супруги через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания денег заработали около 720 миллионов рублей. Годом позже стало известно, что Симоньян получила еще 27 миллиардов рублей для деятельности Russia Today. Сколько ушло ей в карман, пока неизвестно, однако, лучше работать RT не стал, а вот алкоголизм у парочки, как видим, стал проявляться ярче.