В Азербайджане принята инструкция об административном контроле муниципалитетов

Утверждена "Инструкция об организации административного контроля за деятельностью муниципалитетов".

Соответствующее решение подписал министр юстиции Азербайджана, государственный советник юстиции III класса Фарид Ахмедов, сообщает Day.Az.

Согласно решению, инструкция устанавливает порядок исполнения обязанностей Главного управления по работе с муниципальными образованиями и региональных управлений юстиции, связанных с административным контролем за деятельностью муниципальных образований.

Административный контроль осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, с точки зрения соблюдения законности муниципальными образованиями. Административный контроль осуществляется также в тех случаях, когда контроль за дополнительными полномочиями, предоставленными муниципальным образованиям законодательной и исполнительной властью в соответствии с частью II статьи 144 Конституции, возлагается на министерство юстиции. Административный контроль не может ограничивать право муниципальных образований самостоятельно и свободно решать в рамках закона вопросы местного значения.

К осуществлению административного контроля могут привлекаться соответствующие комиссии муниципальных образований и избиратели в порядке, установленном законодательством. Эксперты и специалисты могут привлекаться к расследованию начальником Главного управления или управления по мере необходимости в ходе осуществления административного контроля. Делопроизводство по административному контролю осуществляется в соответствии с соответствующим законодательством.

Подробно с инструкцией можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что решение принято 30 июня и внесено в государственный реестр правовых актов, вступило в силу с 1 июля.