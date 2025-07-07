Минобороны предупредило население

С 7 по 11 июля вблизи поселка Пирекешкюль будут уничтожены просроченные и непригодные для использования боеприпасы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По информации ведомства, процесс утилизации пройдет на специальном полигоне с полным соблюдением норм безопасности. Речь идет о боеприпасах, срок эксплуатации которых завершён, и которые более не подлежат применению по назначению.

Минобороны заранее предупреждает население о возможных звуках взрывов и просит не поддаваться панике.

"Призываем граждан сохранять спокойствие. Поводов для тревоги нет - все действия проводятся строго по правилам", - говорится в сообщении Министерства обороны.