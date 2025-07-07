Тель-Авив начал операцию против хуситов "Чёрный флаг"

Израиль начал операцию "Черный флаг", в рамках которой его ВВС атаковали три йеменских порта, а также грузовое судно Galaxy Leader, которое мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" захватили в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сравнил нынешнюю ситуацию с недавними ударами Израиля по Ирану. Он сообщил, что порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф находились под контролем хуситов. Также была атакована электростанция в Рас-Канатибе.

"Судьба Йемена такая же, как судьба Тегерана", - написал Кац в Х. По его словам, "рука любого, кто поднимет ее на Израиль, будет отрублена". Министр заявил, что "хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия".