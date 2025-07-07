Раскрыты опасения Европы насчет военной техники из-за Трампа

Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон перестанет предоставлять обновления программного обеспечения для военной техники, купленной у американских компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", об этом написала газета The New York Times.

В публикации уточняется, что опасения Европы связаны с отношением президента США Дональда Трампа к обязательствам по НАТО. Кроме того, чиновников "смущает периодическое смягчение тона в отношении России".

Теперь европейские страны задумались, создавать ли собственную военную промышленность или продолжать надеяться на технологии США. По словам журналистов, смешанный подход будет означать, что Европа сохранит зависимость от американских достижений.