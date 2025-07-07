Мбаппе стал рекордсменом мадридского «Реала»

Французский нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд "Реала" всех времен.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Stats Foot в соцсети X.

Форвард отметился забитым мячом в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с "Боруссией" (3:2). Таким образом, он забил за "Реал" в семи разных турнирах в течение одного сезона, что является уникальным достижением.

Всего Мбаппе провел за "Реал" 58 матчей во всех турнирах. В них он забил 44 мяча и сделал пять результативных передач. Футболист отметился голами в Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Межконтинентальном кубке, а также чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

Мбаппе перешел в "Реал" летом 2024-го. До этого с 2017 года форвард выступал за ПСЖ.