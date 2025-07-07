В Шеки состоялся показ спектакля "Виселица" о героической борьбе Азербайджана

В Шекинском государственном драматическом театре прошёл общественный просмотр спектакля "Виселица" (Dar ağacı), поставленного по одноимённой пьесе народного поэта Бахтияра Вахабзаде к его 100-летнему юбилею, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Эта историческая драма - не просто сцена из прошлого. Это эмоциональное повествование о героической борьбе Азербайджана против арабского халифата и иноземных захватчиков. Через драму, диалоги и мощные образы зритель переживает эпоху, в которой свобода стоила жизни, а сопротивление стало формой национального самосознания.

Главный режиссёр спектакля - заслуженный деятель искусств, художественный руководитель театра Мирбала Селимли. Сценография и костюмы - Ниджат Мамедов. Музыкальное оформление - народный артист СССР, композитор Агшин Ализаде, автор песен - Хатира Оруджева, постановка сценических боев - Сахиб Новрузов, балетмейстер - Чингиз Новрузалиев, вокальная подготовка актёров - Фаргана Саламова.

На сцене блистали как мастера, так и талантливая молодёжь - заслуженные артисты Ханлар Гашимзаде, Абульфат Салахов, Рагим Годжаев, а также актёры Хаял Салахов, Рашид Миризаде, Лала Мамед, Гюльхар Имамгусейнова, Ферахим Фаталиев, Пярвиз Исмаилов, Эльвин Мабудов, Назиля Имамгусейнова, Азад Мамедов, Арзуман Абдуллаев и Джавидан Эминов.

Перед началом спектакля гости смогли ознакомиться с выставкой в фойе театра, где были представлены фотографии, книги и материалы о жизни и творчестве Бахтияра Вахабзаде. Экспозиция позволила окунуться в духовный мир поэта, а спектакль - увидеть, как его произведения оживают на сцене.

Этот вечер стал не просто театральным событием, а настоящим диалогом с историей. На сцене звучал голос прошлого, наполненный болью, гордостью и стремлением к свободе.