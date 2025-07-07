Музыка и драйв на берегу Каспия от Mahmut Orhan

Пригород Баку - Sea Breeze стал эпицентром электронной магии - под открытым небом на берегу Каспия выступил один из самых ярких представителей мировой сцены, турецкий диджей и продюсер Mahmut Orhan, сообщает Day.Az.

Этот артист - настоящий феномен: его треки штурмуют чарты Billboard и Shazam, его имя звучит на крупнейших фестивалях планеты - от Coachella до Ultra. Обладатель таких наград, как Golden Panther Music Award и Dance Music Award, Mahmut Orhan покоряет миллионы сердец своими глубоко атмосферными сетами и уникальным стилем, сочетающим deep house с этническими мотивами.

Разогрев публики начался задолго до появления главного гостя: за пультом зажигали DJ Monnarsh и DJ Arodes, создавая правильное настроение для главного музыкального взрыва вечера.

Организаторами события выступили Dream Group International и iTicket Production - и им удалось превратить вечер в настоящую музыкальную сказку под звёздным небом.

Особенным моментом стало открытие именной звезды Mahmut Orhan на Аллее славы Sea Breeze Walk of Fame. На сцену вышел сам народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, чтобы лично поздравить артиста с этим знаковым событием.

В этот вечер музыка действительно говорила громче слов. И она сказала одно: Mahmut Orhan - это не просто диджей. Это настроение, это энергия, это драйв...