Китай рекордными темпами скупает горнодобывающие активы

Китай наращивает инвестиции в зарубежные горнодобывающие проекты, достигнув максимальных показателей с 2013 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает британское издание Financial Times (FT).

"Китайские компании стали гораздо активнее, полагая, что у них есть краткосрочное окно возможностей. Они стремятся закрыть сделки до усложнения геополитической ситуации", - пояснил изданию Майкл Щерб из Appian Capital Advisory.

В 2024 году сумма сделок превысила $100 млн. Тренд сохраняется: Zijin Mining планирует купить золотое месторождение в Казахстане за $1,2 млрд, Baiyin Nonferrous Group приобрела бразильскую компанию Mineracao Vale Verde за $420 млн.

Эксперты связывают активность с потребностью Китая в ресурсах и рисками потери доступа к сырью из-за торговых конфликтов.

В феврале издание South China Morning Post сообщило, что в Китае обнаружили "безграничный" источник энергии, который может "обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет".