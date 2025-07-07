Азербайджан и Казахстан обсудили регистрацию ценных бумаг

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены вопросы регистрации ценных бумаг с делегацией Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР), находящейся с визитом в Баку с целью обмена опытом.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, основной целью визита стало расширение диалога между регулирующими органами в сфере финансов в рамках двустороннего технического сотрудничества.

В ходе встреч представители ЦБА представили информацию о процедурах регистрации ценных бумаг, регулировании исламских ценных бумаг, процессе секьюритизации и деятельности специализированных финансовых компаний.

Делегация АРРФР поделилась опытом по ряду ключевых тем, включая нормативные требования к рассмотрению и утверждению эмиссионного проспекта, финансовой отчетности и других документов, правовую базу для "зелёных" облигаций, применение дифференцированного подхода к эмиссии корпоративных ценных бумаг, а также вопросы гарантий и субсидий по облигациям.

Отметим, что данный визит организован в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в мае текущего года между Центральным банком Азербайджана и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. Меморандум предусматривает обмен информацией о состоянии и развитии финансового рынка, стандартах и требованиях регулирования и надзора, а также сотрудничество в направлении совершенствования механизмов контроля за деятельностью участников рынка и внедрения инновационных инструментов в этой сфере.