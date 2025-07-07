Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

В корпорации Sony намекнули на сроки выхода новой консоли PlayStation.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Notebookcheck.

Журналисты сослались на интервью генерального архитектора PlayStation Марка Церни, который тот дал изданию Tom's Guide. В нем руководитель разработки консолей PS заметил, что аппаратное обеспечение сейчас не является приоритетом компании. По словам Церни, фирма концентрируется на том, чтобы поддерживать текущие консоли и выпускать для них игры.

Также Марк Церни заметил, что масштабное обновление PS5 Pro, которое принесет функцию масштабирования AMD FSR 4, появится в 2026 году. По его словам, фирма постепенно добавляет новые функции в актуальные приставки, чтобы постепенно подготовиться к переходу. Специалисты Notebookcheck предположили, что топ-менеджер Sony косвенно раскрыл сроки выхода PlayStation 6 - судя по всему, приставка появится не раньше 2027 года.

"Комментарий Церни подразумевает, что Sony не спешит выпускать консоль нового поколения, и она появится не раньше 2027 года. Но, может быть, даже позже", - заявили авторы медиа.

Актуальная консоль PS5 вышла в 2020 году. Релиз PlayStation 4 состоялся в 2013 году.