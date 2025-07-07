Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи считает, что в страну могут приехать американские инвесторы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в "Х" президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он отметил, что Хаменеи затронул этот вопрос в разговоре с ним.

По словам Пезешкиана, Хаменеи сказал, что "американские инвесторы могут приехать в Иран, и нет никаких препятствий для их деятельности".