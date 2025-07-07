https://news.day.az/world/1766164.html Американские инвесторы могут приехать в Иран Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи считает, что в страну могут приехать американские инвесторы. Как передает Day.Az, об этом сообщил в "Х" президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он отметил, что Хаменеи затронул этот вопрос в разговоре с ним.
Американские инвесторы могут приехать в Иран
Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи считает, что в страну могут приехать американские инвесторы.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в "Х" президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Он отметил, что Хаменеи затронул этот вопрос в разговоре с ним.
По словам Пезешкиана, Хаменеи сказал, что "американские инвесторы могут приехать в Иран, и нет никаких препятствий для их деятельности".
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