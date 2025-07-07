В Испании самолет рухнул, зацепив линию электропередачи

Небольшой самолет потерпел крушение в Испании, врезавшись в линию электропередачи (ЛЭП).

Как передает Day.Az, об этом пишет издание El Caso.

По информации журналистов, трагедия произошла 6 июля в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Валье. После столкновения с высоковольтным кабелем воздушное судно упало в труднодоступном месте.

На место происшествия выехали несколько машин скорой помощи, а также сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Первым до самолета добрался дежурный офицер Гражданской гвардии Испании, который обнаружил здесь двух человек в возрасте 70 и 73 лет без признаков жизни.

"Предварительно, крушение потерпел небольшой самолет, базировавшийся на аэродроме Ла Ина и вылетевший в то утро обычным рейсом. Следователи начали расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства аварии и причины столкновения с высоковольтным кабелем", - говорится в статье.

В ней уточняется, что в результате ЧП в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Валье произошло отключение света. Ряд жителей остался без электроснабжения на несколько часов.