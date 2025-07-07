Бывшего замглавы Росгвардии заключили под стражу

В отношении бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передает Day.Az об этом 7 июля сообщил Следственный комитет (СК) России.

"В результате совместных мероприятий следователей ГВСУ СК России, сотрудников Департамента военной контрразведки ФСБ России и Главного управления собственной безопасности Росгвардии установлена причастность Виктора Стригунова к совершению преступлений коррупционной направленности", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации следствия, Стригунов заключил многомиллионный государственный контракт между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" на возведение учебного центра. За реализацией этого проекта следил бывший замглавы Росгвардии.

В 2014 году Стригунов, обладая сведениями о наличии ограничений использования образовательного учреждения ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, поручил перейти к строительству объекта. Из-за этого были нарушены условия контракта, а учебный центр в эксплуатацию не введен. Эти действия повлекли за собой причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, сумма которого составила более 2 млрд рублей.

По информации ведомства, в 2012-2017 годах Стригунов получал от представителей коммерческих организаций взятки за покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов, направленных на реализацию строительства. Их сумма составила более 66 млн рублей.

В результате в отношении Стригунова было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере").