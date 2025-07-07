https://news.day.az/world/1765995.html В Индонезии произошло мощное извержение вулкана - ВИДЕО В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоби. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Столб пепла поднялся на высоту до 19,5 километров над уровнем моря. Объявлена наивысшая угроза, сообщили в Центре по наблюдению за вулканической активностью. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Индонезии произошло мощное извержение вулкана - ВИДЕО
В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоби.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Столб пепла поднялся на высоту до 19,5 километров над уровнем моря. Объявлена наивысшая угроза, сообщили в Центре по наблюдению за вулканической активностью.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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