https://news.day.az/world/1765995.html

В Индонезии произошло мощное извержение вулкана - ВИДЕО

В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоби. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Столб пепла поднялся на высоту до 19,5 километров над уровнем моря. Объявлена наивысшая угроза, сообщили в Центре по наблюдению за вулканической активностью. Представляем вашему вниманию данное видео: