В Индонезии произошло мощное извержение вулкана

В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоби.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Столб пепла поднялся на высоту до 19,5 километров над уровнем моря. Объявлена наивысшая угроза, сообщили в Центре по наблюдению за вулканической активностью.

Представляем вашему вниманию данное видео: