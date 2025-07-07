Армения рискует остаться в изоляции, если не подпишет мир с Азербайджаном

Переговоры о долгожданном мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией сталкиваются с определенными трудностями. Эксперты называют основными причинами задержки внутриполитическую нестабильность и конституционные ограничения в самой Армении. Несмотря на регулярные заявления Армении о готовности, подписание документа откладывается, что вызывает тревогу из-за упущенных экономических и геополитических возможностей на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, эта тема обсуждалась в недавнем выпуске политической программы аналитического центра Baku Network - Real World Order. В интервью с ведущим Эльнуром Энвероглу венгерский профессор Ласло Ваша резко раскритиковал Армению за "политическое затягивание" процесса.

"Азербайджан последовательно выдвигал требования по ключевым вопросам, - отметил Ваша. - Для Армении было бы логично и выгодно заключить мир, иначе она многое потеряет".

По его словам, находясь между такими региональными игроками, как Азербайджан и Турция, Армения располагает крайне ограниченными возможностями для маневра. Тем более что Средний коридор - стратегический транспортный маршрут Восток-Запад - проходит в обход ее территории, увеличивая риск изоляции.

"Армении нужно отказаться от притязаний на Карабах, которые закреплены в ее конституции", - подчеркнул эксперт. По его мнению, именно это положение остается основным препятствием к миру. Он напомнил, что в прошлом Венгрия пошла на отмену аналогичных конституционных формулировок, чтобы наладить отношения с соседями.

"Любая новая власть в Армении может пересмотреть мирное соглашение, если не изменить конституцию, - добавил он. - Поэтому требование Азербайджана внести в нее поправки вполне обоснованно".

Ласло Ваша также указал на деструктивную роль армянской диаспоры и оппозиции, которые, по его словам, тормозят мирный процесс. "Диаспора оказывает серьезное влияние как на внутреннюю политику Армении, так и на ее международные связи", - отметил он.

Эксперт подверг критике и попытки Еревана вновь привлечь к переговорам международных посредников. "После стольких лет посредничества, наконец, начались прямые переговоры. А теперь армянская сторона снова хочет вернуться к старой модели - это прискорбно, - сказал он. Им не хватает уверенности, поэтому они ищут поддержки через международные структуры, где сильны позиции их западных союзников".

Говоря о гуманитарной составляющей, Ласло Ваша обвинил ЕС в двойных стандартах: "Они говорят о правах армян в Азербайджане, но игнорируют право азербайджанцев на возвращение".

Тем не менее эксперт выразил осторожный оптимизм, приведя в пример послевоенное примирение между Францией и Германией. Однако он подчеркнул, что если Армения не изменит свою позицию, она может остаться вне крупных региональных процессов, пока ее соседи - Азербайджан, Грузия и Турция - движутся вперед.

"Средний коридор может стать началом "золотого века" для региона, - отметил он. - Но если Армения не заключит мир, она рискует остаться в стороне".

По его словам, Ереван рано или поздно будет вынужден подписать соглашение. "Крупным игрокам нужен мир и стабильный бизнес без рисков", - сказал Ваша.

"Я сохраняю осторожный оптимизм, - заключил он. - Но есть риск, что некоторые внешние силы будут провоцировать нестабильность, чтобы сохранить напряженность в регионе".