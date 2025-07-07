В Кейптауне тысячи человек лишились жилья из-за наводнения

Около 4 тыс. человек лишились в воскресенье жилья в одном из крупнейших городов ЮАР Кейптауне в результате наводнения, вызванного проливными дождями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Наводнение затронуло пять районов мегаполиса, повреждено множество домов, в черте города закрыт ряд ключевых автомобильных трасс, отмечает она. Ведутся спасательные работы. В Кейптауне открылись семь пунктов приема пожертвований для пострадавших, куда люди приносят теплую одежду и продукты. Помощь оказана уже 35 тыс. человек, которые пострадали не только от наводнения, но и от очень холодной погоды, установившейся на значительной части ЮАР.

Пришедший в ЮАР четыре дня назад холодный фронт стал вторым за нынешнюю зиму. Ночная температура воздуха в западных и центральных районах ЮАР находится около нулевого показателя, идут дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром.

Местные власти призывают людей принимать необходимые меры с тем, чтобы не пострадать от холода.

ЮАР расположена в Южном полушарии, и зима приходится на июнь - август. Наиболее холодными зимними месяцами считаются июнь и июль. В нынешнем году зима стала одной из самых суровых в этом столетии. Погода в ЮАР во многом зависит от расположенной в 4 тыс. км Антарктиды.