В Баку загорелась станция метро

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой местности вблизи станции метро "20 Января" в городе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сразу после поступления информации на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.