https://news.day.az/society/1766156.html В Баку загорелась станция метро На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой местности вблизи станции метро "20 Января" в городе Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сразу после поступления информации на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.
В Баку загорелась станция метро
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой местности вблизи станции метро "20 Января" в городе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сразу после поступления информации на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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