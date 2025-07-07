Сильнейшее наводнение в Индонезии

Сильнейшее наводнение в 5-миллионной провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о большом количестве погибших, около 1000 человек пропали без вести. 

Представляем вашему вниманию данное видео: