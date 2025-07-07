https://news.day.az/world/1765952.html Сильнейшее наводнение в Индонезии - ВИДЕО Сильнейшее наводнение в 5-миллионной провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о большом количестве погибших, около 1000 человек пропали без вести. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильнейшее наводнение в Индонезии - ВИДЕО
Сильнейшее наводнение в 5-миллионной провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о большом количестве погибших, около 1000 человек пропали без вести.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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