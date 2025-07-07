Эрдоган обсуждает разоружение РКК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию партии DEM (Партия народного равенства и демократии).

Как передаёт Day.Az со ссылкой на NTV, основной темой встречи стало разоружение Рабочей партии Курдистана (PKK), являющееся ключевым этапом процесса "Турция без терроризма".

Отметим, это вторая встреча главы турецкого государства с руководством партии DEM.

Руководство партии ранее вело переговоры с лидером ПКК Абдуллой Оджаланом на острове Имралы.

Напомним, некоторое время назад находящийся в заключении лидер террористической организации РКК Абдулла Оджалан обратился к своим сторонникам с призывом сложить оружие.

Лидер РКК уже 26 лет содержится в тюрьме на острове Имралы. В феврале 1999 года он был задержан в Кении в результате операции Национальной разведывательной организации Турции и доставлен в Турцию. Вначале он был приговорён к смертной казни, однако позже приговор был заменён на пожизненное заключение.