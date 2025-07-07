Новинка от AZAL: планируйте свои поездки более комфортно с новым онлайн-сервисом!
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет новую онлайн-функцию "Фиксация цен", позволяющую пассажирам более удобно и осознанно планировать свои путешествия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines, благодаря этой услуге можно сохранить стоимость билета на 24 или 72 часа - без необходимости немедленной покупки.
Эта новинка особенно актуальна для пассажиров, которым необходимо дополнительное время для принятия решения. Теперь они могут спокойно уточнить свои планы и отложить покупку билета на удобный момент - без риска повышения цены.
Процесс использования сервиса достаточно простой. При выборе рейса на официальном сайте www.azal.az или в мобильном приложении AZAL пассажир может активировать функцию "Фиксация цен". Система автоматически сохраняет цену выбранного билета неизменной на 24 или 72 часа.
Стоимость услуги составляет:
- при фиксации за 7 дней и более до вылета - цена сохраняется на 72 часа, стоимость услуги составляет 10 евро;
- при фиксации за 7-4 дней до вылета - цена сохраняется на 24 часа, стоимость услуги составляет 20 евро.
Оплата производится только онлайн с помощью банковской карты. Эта сумма не входит в стоимость билета и не подлежит возврату.
В течение выбранного срока пассажир может оформить билет через раздел "Мои бронирования". Если покупка не будет завершена вовремя, бронирование автоматически аннулируется, а оплаченная сумма не возвращается.
После оформления билета пассажирам доступны и другие опции в этом же разделе - выбор места, дополнительный багаж и прочие услуги.
Подробнее о новой функции - https://www.azal.az/ru/information/hold-the-price/
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре