Мощный взрыв на фабрике в Таиланде

На фабрике в Самутсакхоне, Таиланд, вспыхнул пожар, за которым последовали взрывы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В настоящее время нет информации о жертвах или пострадавших. Тушение пожара продолжается.

Представляем вашему вниманию данное видео: