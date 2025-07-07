https://news.day.az/world/1766102.html

Мощный взрыв на фабрике в Таиланде - ВИДЕО

На фабрике в Самутсакхоне, Таиланд, вспыхнул пожар, за которым последовали взрывы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В настоящее время нет информации о жертвах или пострадавших. Тушение пожара продолжается. Представляем вашему вниманию данное видео: