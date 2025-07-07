https://news.day.az/society/1766111.html В Абшеронском магистральном канале найдено тело мужчины В Абшеронском магистральном канале обнаружено тело мужчины.
В Абшеронском магистральном канале найдено тело мужчины
В Абшеронском магистральном канале обнаружено тело мужчины.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на горячую линию "112" министерства поступило обращение в связи с обнаружением на воде тела мужчины на участке Абшеронского магистрального канала, проходящем через территорию поселка Бина Хазарского района Баку.
В связи с обращением на место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В результате принятых мер тело гражданина было извлечено из воды и передано по назначению.
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