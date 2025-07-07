В Абшеронском магистральном канале найдено тело мужчины

В Абшеронском магистральном канале обнаружено тело мужчины.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на горячую линию "112" министерства поступило обращение в связи с обнаружением на воде тела мужчины на участке Абшеронского магистрального канала, проходящем через территорию поселка Бина Хазарского района Баку.

В связи с обращением на место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате принятых мер тело гражданина было извлечено из воды и передано по назначению.