Кадры с места, где российский министр совершил суицид

Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта унесли на носилках с места суицида.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тело Романа Старовойта опознала его девушка Полина.

Старовойт познакомился с ней, когда работал в Курской области.

Девушка недавно закончила медицинский университет и Старовойт приходил на ее выпускной. Позже она переехала с ним в Москву.

Эксперты осмотрели автомобиль экс-министра. Предварительно, в машине были сняты отпечатки пальцев и отобраны образцы ДНК. Отмечается, что Старовойт не стал стреляться в своем автомобиле - он совершил суицид в нескольких метрах от машины.

По словам источников, его тело было обнаружено сегодня днем, в кустах недалеко от "Теслы" с пулевым ранением в голову. Рядом лежал пистолет.

В свою очередь, сотрудники полиции отсматривают камеры наблюдения в ближайшем ЖК.