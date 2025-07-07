https://news.day.az/officialchronicle/1766076.html Утверждено соглашение между Азербайджаном и Китаем о взаимной правовой помощи по уголовным делам Утвержден "Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанный в Пекине 23 апреля 2025 года. Соответствующий закон в связи с этим подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Китаем о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Утвержден "Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанный в Пекине 23 апреля 2025 года.
Соответствующий закон в связи с этим подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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