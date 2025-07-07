Утверждено соглашение между Азербайджаном и Китаем о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Утвержден "Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанный в Пекине 23 апреля 2025 года.

Соответствующий закон в связи с этим подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.