День траура - очередной

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о очередном дне траура у армянских реваншистов.

Day.Az представляет публикацию:

Армянская пропаганда сегодня в трауре: настала годовщина того самого дня, когда в 1923 году злобный Орджоникидзе и коварный Сталин "подарили" Карабах Азербайджану. Ну, как подарили - решили ОСТАВИТЬ Карабах в составе Азербайджана вопреки вою армян.



Слезы текут рекой по всей армянской блогосфере. 102 года страданий. 102 года "несправедливости". 102 года одно и то же нытьё: "нам не дали коридор", "нас ассимилировали", "нас не послушали".



Хотя если посмотреть правде в глаза, всё было просто:

Карабах - историческая часть Азербайджана. Советская власть признала это официально. Армян оттуда никто не выгонял - они там жили, но это не делало Карабах Арменией.



Но армянская пропаганда продолжает твердить, что решение 1923 года - "искусственное".

Как будто все остальные армянские претензии на чужие земли - это чистая, природная органика.

И вот итог всех ваших "исторических прав":

2020 - позорное поражение. 2023 - вопрос "арцаха" закрыт навсегда. 2024 и далее - только в ваших фантазиях.

Продолжайте писать слезливые посты про "волю народа", которую никто, кроме вас самих, никогда не видел и не признавал. История давно всё расставила по местам.

А вы так и остались в своём вымышленном прошлом.