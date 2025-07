В Барселоне прошла презентация книги "Əlifba. A Cultural Alphabet", организованная журналом NARGIS

В историческом дворце Palau Dalmases в Барселоне состоялся торжественный вечер, организованный журналом NARGIS, и посвящённый презентации книги "Əlifba. A Cultural Alphabet" - уникального проекта, в котором культурное наследие Азербайджана оживает сквозь язык, иллюстрации и повествование. После успешных презентаций в Рабате, Дохе, Берлине и других городах, Барселона стала очередной яркой локацией в международном культурном путешествии книги, сообщили Day.Az организаторы.

Вечер собрал широкую аудиторию - среди гостей были представители посольства Азербайджана в Испании, крупные испанские медиа, творческая интеллигенция, студенты, молодёжь и представители азербайджанской диаспоры в Каталонии. С приветственным словом к гостям обратился председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

"Əlifba. A Cultural Alphabet" - это путешествие по азербайджанскому алфавиту, где каждая буква становится ключом к наследию страны: от древней архитектуры и ремёсел до фольклорных образов и выдающихся личностей. Книга адресована как детям, так и взрослым, стремящимся глубже узнать культуру Азербайджана.

Автором идеи и руководителем проекта выступила Ульвия Махмуд, главный редактор журнала NARGIS, известная своими инициативами по популяризации азербайджанской культуры во всём мире. С момента запуска в 2019 году проект охватил множество стран и был переведён на несколько языков.

Гости вечера смогли насладиться насыщенной программой: специальной арт-инсталляцией Welcome to Baku художника Рашада Алекперова; просмотром анимационного документального фильма History in Letters (над фильмом работали: продюсер и режиссер Меран Исмаилсой, сценарист Агамехти Абидов, художники - Кенан Шейхзаманлы и Наргиз Гейдар); демонстрацией традиционных азербайджанских костюмов, представляющих разные регионы Азербайджана; дегустацией блюд национальной кухни; а также музыкальной программой с участием Этибара Асадли и Шахрияра Иманова, чьё исполнение придало вечеру особую атмосферу. Важным акцентом вечера стал кристалл, на котором была представлена книга, - скульптура Теймура Гарибова, представляющая собой поэтическую метафору чистоты, культуры и вечных ценностей. Иллюстрации для книги созданы известным художником Орханом Гусейновым.

Мероприятие было организовано при поддержке посольства Азербайджана в Испании и Дома Азербайджана в Барселоне (Casa Azerbaiyán en Barcelona).