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Фидан встретился с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как передает Day.Az, об этом заявили в МИД Турции. Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, проходящего в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).