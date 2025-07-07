https://news.day.az/world/1766187.html Фидан встретился с Лавровым Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как передает Day.Az, об этом заявили в МИД Турции. Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, проходящего в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Фидан встретился с Лавровым
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как передает Day.Az, об этом заявили в МИД Турции.
Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, проходящего в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре