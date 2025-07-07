Фидан встретился с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как передает Day.Az, об этом заявили в МИД Турции.

Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, проходящего в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).