Акции Tesla продолжают падение

Акции Tesla в США стремительно падают, поскольку инвесторы опасаются, что создание Илоном Маском новой политической партии создаст дополнительные проблемы для производителя электромобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian, акции Tesla упали более чем на 7% на предварительных торгах в понедельник, что грозит потерей примерно 70 млрд долларов от стоимости компании на открытии Уолл-стрит.

Tesla оценивается чуть менее чем в 1 трлн долларов, но ее акции оказались под давлением из-за отношений генерального директора Tesla с Президент США Дональдом Трампом. И инвесторы беспокоятся о том, что Маск отвлечется от своей основной работы или Белый дом накажет его бизнес.

В воскресенье Трамп назвал планы Маска по формированию партии "Америка" "смехотворными", вызвав новые колкости в адрес самого богатого человека в мире.

В посте на технологической платформе Truth Social Дональд Трамп написал: "Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью "сошел с рельсов", по сути превратившись за последние пять недель в РАЗРУШЕНИЕ".