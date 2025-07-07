Что потребовали в МИД РФ от посла Армении?

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин довел до посла Армении в Москве Гургена Арсеняна позицию о необходимости поддержания конструктивного информационного фона вокруг России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсужден ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов. В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей. В таком контексте подтверждено российское предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении", - указали в министерстве.