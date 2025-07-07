Огромную шаровую молнию сняли на камеру в Канаде

Огромную шаровую молнию сняли на видео жители Канады.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время грозы с предупреждением о торнадо после громкого раската грома в небе появилась яркая шаровая молния.

Представляем вашему вниманию данное видео: