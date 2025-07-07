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Огромную шаровую молнию сняли на камеру в Канаде - ВИДЕО

Огромную шаровую молнию сняли на видео жители Канады. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время грозы с предупреждением о торнадо после громкого раската грома в небе появилась яркая шаровая молния. Представляем вашему вниманию данное видео: