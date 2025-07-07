В России продолжаются массовые задержания азербайджанцев на фоне напряженной ситуации между Москвой и Баку.

Как передает Day.Az, по сообщениям российских СМИ, ФСБ РФ в Твери пресекла деятельность некой "ОПГ", которая якобы занималась торговлей контрафактным алкоголем и табаком.

Задержаны 8 уроженцев Азербайджана, при этом в ходе оперативно-розыскной деятельности никаких доказательств, подтверждающих противоправные действия азербайджанцев, обнаружено не было.

Более того, удивительно, что ФСБ, теперь занимается пресечением торговли контрафактным алкоголем и табаком.

Ранее мы сообщали о том, что арестованные в Екатеринбурге два азербайджанца подали апелляционную жалобу.