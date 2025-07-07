https://news.day.az/economy/1766149.html В Карабахе будет проведена сельскохозяйственная перепись Сельскохозяйственная перепись, являющаяся основным источником статистической информации для принятия решений в этой сфере, пройдет с 15 июля по 15 августа текущего года, Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.
В Карабахе будет проведена сельскохозяйственная перепись
Сельскохозяйственная перепись, являющаяся основным источником статистической информации для принятия решений в этой сфере, пройдет с 15 июля по 15 августа текущего года,
Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.
Было отмечено, что перепись, проводимая каждые десять лет, впервые охватит также освобожденные от оккупации территории.
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