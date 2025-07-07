В Карабахе будет проведена сельскохозяйственная перепись

Сельскохозяйственная перепись, являющаяся основным источником статистической информации для принятия решений в этой сфере, пройдет с 15 июля по 15 августа текущего года,

Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.

Было отмечено, что перепись, проводимая каждые десять лет, впервые охватит также освобожденные от оккупации территории.