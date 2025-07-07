В Токио обнаружена скрипка Страдивари, исчезнувшая более 70 лет назад

Украденную во время Второй мировой войны скрипку знаменитого мастера Антонио Страдивари нашли в Токио.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times (NYT).

Инструмент Mendelssohn изготовили в 1709 году и передали на хранение семье Мендельсон-Бонке, но в годы войны он пропал, и семья безуспешно пыталась разыскать его.

Скрипку опознала специалист по культурным Карла Шапро. Она просматривала фотографии с выставки инструментов Страдивари, которая прошла в Японии в 2018 году. Там скрипка носила название Stella, указывалось, что она была создана в 1707 году.

Эксперт сравнила фотографии с изображениями оригинала и по узорам древесины определила, что это именно Mendelssohn. Инструмент был продан на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году, его оценили в 1,5 миллиона долларов. По данным на 2021 год, в мире сохранилось около 650 инструментов работы Страдивари, в том числе около 450 скрипок.